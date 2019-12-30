وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بتمديد فترة استقبال مشاركات مشاريع طلاب صناعة الأفلام في الخارج في مسابقة «ضوء» لدعم الأفلام حتى 31 يناير 2020؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلاب السعوديين المبتعثين في الخارج، للمشاركة في المسابقة الوطنية والاستفادة من الرعاية والدعم لإنتاج مشروعات تخرجهم السينمائية.ويعد مسار «طلاب السينما» المخصص للطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في مجال صناعة الأفلام في الجامعات والمعاهد السينمائية العالمية، واحدًا من 4 مسارات لمسابقة «ضوء» لدعم الأفلام التي تنظمها وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وهي أكبر مسابقة لدعم الأفلام السعودية بتمويل يصل إلى 40 مليون ريال. وتشمل مسارات المسابقة: «النصوص المكتملة» و«نصوص تحت التطوير» و«أفلام مكتملة» و«مشاريع طلاب صناعة الأفلام».