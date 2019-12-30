إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@



زين فنان سعودي قمصان نادي يوفنتوس الإيطالي، مستخدما خط الوسام في مباراته أمام «لاتسيو» بكأس السوبر الإيطالي، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وكانت هي المرة الأولى التي يرتدي فيها لاعبو «اليوفي» قمصاناً كتبت عليها أسماؤهم بالخط العربي، بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وأكد لـ«عكاظ» الخطاط شاكر كشغري أنه قدم أربعة نماذج للشركة المشرفة على قمصان «اليوفي» ليتم اختيار الشكل الذي ظهرت به قمصان اللاعبين وقد استخدم فيها خط الوسام، وكانت العبارة المدونة داخل الأرقام اسم النادي الايطالي (يوفنتوس) فيما كلفه العمل أكثر من شهر.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أن لاعبيه سيرتدون قمصانا تحمل أسماءهم وأرقامهم باللغة العربية في مباراته أمام «لاتسيو» في مواجهة كأس السوبر الإيطالي، فيما بلغ سعر بيع القطعة الواحدة 250 دولاراً، فضلا عن إتاحته شراء قمصان لاعبيه المزينة باللغة العربية من خلال متاجره بمدينتي تورينو وميلانو.