على أن الكعب العالي ظل منذ ظهوره رديفاً للأناقة والجاذبية، وحذاء أساسياً للظهور الراقي على المسارح وسجادات المشاهير الحمراء، إلا أنه وعلى ما يبدو ضاقت به الحسناوات ذرعاً، وأخذن شيئاً فشيئاً في التخلي عنه وكسر تقاليد الأناقة المرتبطة به.فقبل أن تطوح به النجمة السورية أصالة نصري في حفلة الكويت الأخيرة، وتعلن تخليها عنه في حفلاتها القادمة، بحسب ما غردت به على «تويتر»، كان عدد من نجمات هوليوود قد تركنه على ممرات «الرد كاربت» ومشين حافيات إلى قاعة الأوسكار، وكان، وغيرها من المهرجانات، متعللات بأنه قيد على حرياتهن ويسلبهن الهدوء النفسي.ومن أشهرهن أليسون جاني في حفل توزيع جوائز BAFTA لعام 2018، وجوليا روبرتس التي خلعت حذاءها خلال حضورها مهرجان كان السينمائي الدولي، وكريستين ستيورات في مهرجان «Toronto International Film Festival وشايلين وودلي التي تحولت لمادة للسخرية عام 2013، لتلحق بها عام 2014 لينا دونهام في حفل«met gala»، وقبلهن النجمة كاميرون دياز التي لفتت الأنظار نحوها عام 2003.وقالت أصالة في حفلة الكويت: «لم أستطع في حفلي الأخير أن أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إن خلعت ما بقدمي، فقررت أن أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي وأختتم حفلات هذا العام بما يُرضيني، وما فعلته سأكرره بجميع حفلاتي».ولقيت تغريدتها حفاوة من جماهيرها لتخليها عن التكلف في حفلاتها، في حين رأى آخرون أنها جرأة غير مدروسة قد تفقدها بريقها على المسرح.