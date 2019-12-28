أكد الموسيقار هاني مهني، أن الحفلات الغنائية في السعودية أعادت الروح والحياة إلى المسارح الغنائية بمشاركة نجوم الأغنية العربية والسعودية، وأوجدت حراكا رائعا، وتحولا جديدا في مفهوم وصناعة الترفيه.

وأضاف الموسيقار هاني، لدى حضوره حفل الفنانة عزيزة جلال على مسرح مرايا في شتاء طنطورة، أن «الفنانة عزيزة أعادت لنا أغاني الزمن الجميل، واستمتع الحضور بالموسيقى والطرب في جو من البهجة والسرور».

وأشار مهني إلى أن ما وصفه بأنه «فوضى» من بعض الفنانين، مشددا على وجوب أن يعمد القائمون والمهتمون بالفن الغنائي إلى تثقيف المجتمع والجماهير على الارتقاء بهذا الفن، موضحا أن «السعودية قادرة على إعادة زمن الفن الجميل».