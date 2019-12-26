يجيء العام 2020 دون عدد من الوجوه الشابة اللامعة في مجالات الفنون بعد أن خطفها الموت مبكراً، إذ انطفأ في العام 2019 بريق عدد من النجوم في سماء الفن العربي، بعضهم رحل بعد معاناة طويلة مع المرض، في حين رحل آخرون بشكل مباغت، إلا أنهم كانوا جميعا خسارة مؤلمة، في ذاكرة جمهورهم الكبير، في ما يلي قائمة بأبرز النجوم الذين رحلوا عنا وهم في ريعان الشباب.هيثم أحمد زكيتلقى الوسط الفني صدمة قوية بعد وفاة الفنان الشاب هيثم زكي إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية. وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاته عن عمر يناهز 35 عاما، ولم يكن أول الفنانين الذين توفوا إثر الهبوط الحاد في الدورة الدموية، فقبله كان الفنان عمرو سمير الذي توفي عام ٢٠١٧؛ بسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية، كما كان نفس سبب وفاة الفنان الكبير الراحل سامي العدل عام 2015، وسبقه في سبتمبر 2012 الفنان أحمد رمزي، إثر هبوط في الدورة الدموية.صابرين بورشيدأعلن والد الفنانة البحرينية صابرين بو رشيد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة ابنته بعد صراع مرير مع المرض في شهر يوليو الماضي، وكتب قائلاً: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين.. عظم الله أجركم».وكانت قد شغلت الأوساط الفنية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.تشا ان هاأعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية وفاة الممثل الشاب تشا ان ها، بعدما عثرت عليه الشرطة في منزله ميتا، إذ يبلغ الممثل الشاب من العمر 27 عاما. بدأ تشا إن ها مسيرته الفنية عضوا في فرقة Fantagio، وكان يعمل حاليا على مسلسل بعنوان Love With Flaws من بطولة آهن جاي هيون و أوه يون سو.سولىتوفيت في أكتوبر مغنية البوب الكورية سولى «Sulli» عن عمر يناهز الـ 25 عاما، حيث ولدت المغنية صاحبة الاسم الحقيقي «تشوي جين ري» في 29 مارس عام 1994، التي وجدها مدير أعمالها متوفية في شقتها بسونجنام في سيول العاصمة الكورية.ويعتقد أن مغنية البوب قامت بالانتحار بعد ظهورها في فيديو لايف على حسابها بإنستغرام، وهي تتحدث عن حالة الاكتئاب التي أصابتها بسبب التعليقات السلبية «التنمر» التي تتلقاها.جيا خانأعلنت الشرطة الهندية في مومباي وفاة نجمة بوليوود الشابة «جيا خان» عن عمر ناهز الـ25 عاماً، منتحرة بعد شنق نفسها بمقر إقامتها. وأشارت مصادر شرطة مومباي إلى أنها تقوم الآن بالتحقيق مع خادمة الممثلة المنتحرة والحارس والجيران لكشف المزيد عن ملابسات الحادث، خصوصا أنها كانت قبل وقت قصير من انتحارها داخل الشقة بعد خروج والدتها وشقيقتها اللذين اكتشفا الواقعة عقب عودتهما.