فُجعت الساحة الفنية المصرية صباح اليوم (الأربعاء) برحيل الفنانة المصرية نيفين مندور، بعد حادثة مأساوية داخل شقتها السكنية في حي العصافرة بمحافظة الإسكندرية، حيث اندلع حريق مفاجئ حاصرها وسط ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

وبحسب إفادة أحد جيرانها مصطفى عطا الله، فإن الحريق اندلع نحو السابعة صباحا، وسرعان ما غطّى الدخان أرجاء الشقة، ما أدى إلى اختناق الفنانة البالغة من العمر 53 عاما قبل وصول فرق الإسعاف والإنقاذ.

وكشفت مصادر إعلامية مصرية أن الأجهزة الأمنية المختصة في الإسكندرية تستعد لفتح تحقيق موسع لكشف أسباب الحادثة وملابساتها، وفي انتظار التقرير النهائي من الجهات المعنية.

وكانت الفنانة نيفين مندور خطفت الأنظار مطلع الألفية بدورها الشهير «فيحاء» في فيلم «اللي بالي بالك» إلى جانب الفنان محمد سعد، وحققت شهرة واسعة عام 2003، وسط توقعات بمستقبل سينمائي لافت، قبل أن تختفي عن الأضواء لسنوات طويلة دون تقديم أعمال فنية جديدة.