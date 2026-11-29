

يطالب سكان مخطط الزهور بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، بتعزيز السلامة المرورية أمام مدخل المخطط الرئيسي، من خلال تنفيذ مطبات صناعية حديثة وتحذيرية تسهم في تنبيه قائدي المركبات إلى تخفيف السرعة، والحد من الحوادث المرورية، خصوصاً مع الكثافة السكانية وحركة الدخول والخروج المتزايدة.

وامتدت مطالب الأهالي إلى طريق الملك خالد الحيوي (الطريق الدولي)، إذ دعوا إلى إنشاء تقاطع دوران (يوتيرن) في موقع مناسب ومنصف يخدم مستخدمي الطريق من الاتجاهين، مع إغلاق التقاطع الحالي القريب من جامع قرية آل قفيع، بما يحقق انسيابية الحركة ويحد من الالتفافات العشوائية، ويراعي احتياجات سكان الأحياء والمواقع المحيطة.

مطبات تحذيرية أمام المخطط

وتمنى فهد الربيعان، في حديثه لـ«عكاظ»، تنفيذ مطبات صناعية تحذيرية قبل المدخل الرئيسي لمخطط الزهور، وكذلك قبل تقاطع الدوران المقترح وعلى مسافات مناسبة من الاتجاهين، مع تركيب لوحات تحذيرية مضاءة أو عاكسة، ودهانات أرضية واضحة تلفت انتباه قائدي المركبات.وأوضح أن وجود وسائل السلامة في هذه المواقع يسهم في خفض السرعات والحد من الحوادث والتوقفات المفاجئة، ويحسن مستوى السلامة المرورية للقادمين من الاتجاهين. من جهته، دعا حامد الحبابي، الجهة المختصة إلى اختيار موقع مناسب لتقاطع الدوران، تراعي كثافة الحركة المرورية والمسافة بين دوار الملك فهد والتقاطع الحالي القريب من جامع قرية آل قفيع، بما يخدم أكبر شريحة من السكان. وأكد أهمية تعزيز السلامة المرورية على امتداد مخطط الزهور، خصوصاً عند مدخله الرئيسي، من خلال تنفيذ المطبات الصناعية وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية.

معالجة قبل وقوع الحوادث

وأشار سعد آل هديب، إلى أن مدخل مخطط الزهور وطريق الملك خالد يستدعيان اهتماماً أكبر بتنظيم الحركة المرورية وتوفير وسائل السلامة في المواقع التي تشهد تداخلاً في حركة المركبات.

وقال، إن المطالب لا تقتصر على إنشاء تقاطع دوران، بل تشمل تنفيذ مطبات صناعية قبل المدخل الرئيسي للمخطط، وأضاف، أن تنفيذ المطبات التحذيرية وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية، من شأنه تعزيز السلامة المرورية وخدمة سكان المخطط ومرتادي طريق الملك خالد.