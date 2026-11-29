يواجه طلاب مدارس البنين في الجرادية بمنطقة جازان، مخاطر مرورية يومية أثناء عبورهم الحزام الشمالي للوصول إلى مدارسهم، في ظل حركة المركبات وما تشكله من تهديد لسلامتهم، خصوصاً خلال أوقات الحضور والانصراف. وتتركز المعاناة في الطريق المؤدي إلى مدارس البنين الواقعة شمال وشرق الحزام الشمالي للجرادية، ومنها مدرسة الجرادية الابتدائية والمدرسة المتوسطة والثانوية، إذ يضطر الطلاب القاطنون جنوبي المدارس إلى عبور الحزام للوصول إليها، وسط مخاوف أولياء الأمور من تعرض أبنائهم لحوادث مرورية.

ويرى الأهالي، أن سلامة الطلاب تستوجب تحركاً عاجلاً من الجهات المرورية والبلدية، مؤكدين ضرورة دراسة وضع مطبات صناعية ووسائل لتهدئة السرعة أمام المدارس، وفق الضوابط النظامية، للحد من سرعة المركبات وحماية الطلاب.وتشمل مطالبهم توفير ممرات مشاة واضحة وآمنة، ووضع لوحات تحذيرية وإرشادية، وتحديد مواقع لعبور الطلاب، إلى جانب دراسة تنظيم الحركة المرورية خلال أوقات الذروة، بما يضمن سلامة الطلاب ومستخدمي الطريق.وأوضح علي العريشي، أن أبناء عدد من الأسر التي تقع منازلها جنوب المدارس يضطرون إلى عبور الحزام الشمالي يومياً للوصول إلى مدارسهم، ما يعرضهم لمخاطر مرورية، مطالباً الجهات المختصة، بالوقوف ميدانياً على الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة. من جانبه، طالب أحمد العريشي، بالوقوف العاجل على الحزام الشمالي لحي الجرادية، خصوصاً المنطقة المقابلة للمدارس، ودراسة إنشاء المطبات والحواجز ووسائل السلامة المرورية المناسبة، بما يحمي الطلاب العابرين للطريق يومياً.وأكد أولياء الأمور أن حماية أرواح الطلاب مسؤولية لا تحتمل التأجيل، مطالبين بتشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للوقوف على الموقع وتحديد المعالجات اللازمة، وضمان عبور أبنائهم بأمان في رحلتي الذهاب إلى المدارس والعودة منها.