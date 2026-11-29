كشفت الأمطار التي شهدتها قرى بني سعد جنوبي الطائف، بعد أقل من شهر على تنفيذ مشروع سفلتة «عقبة أيان»، عن عيوب في تنفيذ الطريق وغياب العبارات المخصصة لتصريف مياه الأمطار، ما تسبب في انقطاعه وعرقلة حركة الأهالي وسالكيه، وأثار مخاوف بشأن سلامة مستخدميه، رغم انتظار الأهالي أكثر من 15 عاماً لإنجاز المشروع.

وأرجع مواطنون وسالكو الطريق الانقطاعات إلى رداءة التنفيذ وعدم توفير العبارات اللازمة لتصريف مياه الأمطار، مطالبين بسرعة معالجة الملاحظات وإعادة النظر في التصميم والتنفيذ، بما يضمن سلامة العابرين ويحمي الأرواح. وأوضح محمد العتيبي وعبدالله النفيعي وسعد العتيبي، أن الطريق يخدم المنطقة ويسهم في تحويلها إلى مقصد سياحي خلال فصل الشتاء، إذ يقصد وادي أيان والليث، إلى جانب السكان، عشرات السيارات والعائلات الباحثة عن الأجواء الشتوية، إلا أن انقطاع الطريق بات عائقاً أمام الوصول إلى تلك المواقع.

وأشاروا إلى أن الأهالي انتظروا أكثر من 15 عاماً لتنفيذ المشروع، غير أن فرحتهم بإنجازه لم تكتمل، بعدما كشفت الأمطار عن قصور في التنفيذ وغياب تصميم يراعي وعورة الطريق ويوفر متطلبات تصريف مياه الأمطار، مؤكدين أن معالجة هذه العيوب باتت ضرورة لا تحتمل التأخير.

وناشد أهالي قرى وادي أيان والفارعة، إلى جانب سالكي الطريق، الجهات المعنية إعادة النظر في التصميم والتنفيذ، ومعالجة أسباب الانقطاعات بما يضمن استمرارية الحركة وسلامة المستخدمين، وإنهاء معاناة سنوات الانتظار التي تجاوزت 15 عاماً، وما رافق المشروع من تعثرات أرهقت السكان.