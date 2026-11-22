شكا أهالي أحياء عشيرة شمال محافظة الطائف، من نقص عدد من الخدمات البلدية والتنموية والصحية، في ظل التوسع العمراني وارتفاع الكثافة السكانية، وتزايد المنشآت التجارية والسكنية، مؤكدين الحاجة إلى تطوير البنية التحتية واستكمال الخدمات الأساسية بما يواكب النمو الذي تشهده المنطقة ويرتقي بجودة الحياة.

وطالب عدد من الأهالي، في حديثهم لـ«عكاظ»، باستكمال سفلتة الشوارع الداخلية وإنارتها وإنشاء الأرصفة، إلى جانب تنفيذ ممشى ومرافق ترفيهية تخدم السكان، وتحسين الخدمات الصحية والاتصالات، وتوفير مزيد من الخدمات المصرفية والاستثمارية.

وقال حسن نوار المقاطي: إن أحياء عشيرة بحاجة إلى استكمال سفلتة الشوارع الداخلية وإنارتها وتهيئة الأرصفة، مشيراً إلى أهمية إنشاء ممشى يوفر متنفساً للأهالي ويسهم في تشجيع ممارسة رياضة المشي.

من جانبه، دعا عيضة معيض المقاطي، إلى الاهتمام بحديقة الملك عبدالعزيز في عشيرة، من خلال تكثيف أعمال النظافة، وزيادة المسطحات الخضراء، وتوفير ألعاب الأطفال، وصيانة دورات المياه وتهيئتها لاستقبال الزوار، لافتاً إلى معاناة المنطقة من ضعف سرعة خدمات الإنترنت بشكل عام.

وفي ما يتعلق بالخدمات الأساسية، أوضح خالد علي المقاطي، أن الأهالي يتطلعون إلى تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي لتشمل جميع أحياء عشيرة، إلى جانب طرح فرص استثمارية من أمانة الطائف، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مزيد من الخدمات للسكان.

وأكد صاطي ثواب المقاطي، حاجة المنطقة إلى افتتاح فروع للبنوك، في ظل الكثافة السكانية وتزايد المنشآت التجارية، مطالباً بإنشاء مستشفى يخدم أهالي عشيرة ومراكز شمال الطائف، ويخفف عنهم عناء الانتقال إلى المستشفيات البعيدة.

وأضاف، أن طريق عشيرة العام، الذي يمر بوسط المنطقة، يحتاج إلى إعادة تأهيل ورفع مستوى السلامة المرورية فيه، بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية والتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة.

وتتركز مطالب الأهالي في استكمال سفلتة الشوارع والإنارة والأرصفة، وإنشاء ممشى ومرافق ترفيهية، وتطوير حديقة الملك عبدالعزيز، وتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين خدمات الإنترنت والاتصالات، وافتتاح فروع للبنوك وطرح فرص استثمارية، إلى جانب إنشاء مستشفى يخدم شمال الطائف وإعادة تأهيل طريق عشيرة العام.