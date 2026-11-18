ينتظر أهالي وشباب حي الجرادية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، توفير متنفس ترفيهي ورياضي يخدم أبناء الحي، أسوة بالقرى المجاورة. وقد استبشر الأهالي خيراً عندما أنشأت بلدية محافظة صامطة حديقة غرب الحي، إلا أن فرحتهم لم تدم طويلاً، إذ تحولت الحديقة إلى موقع مهمل يفتقر إلى الصيانة والعناية، بعدما وُضعت عليها عبارة «تحت الصيانة.. نأسف للإزعاج»، والتي لا تزال قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أي تغيير يُذكر.

وتعاني الحديقة حالياً من انتشار الحشائش والأعشاب في المساحات الترابية، وغياب المسطحات الخضراء وأعمال الصيانة الدورية، رغم احتوائها على مرافق مهمة مثل الممرات والمقاعد وأعمدة الإنارة، وهي عناصر من المفترض أن تسهم في توفير بيئة مناسبة ومتنفس لأهالي الحي.

ولا تقتصر مطالب سكان الجرادية على إعادة تأهيل الحديقة وصيانتها فحسب، بل تمتد إلى إنشاء ملعب رياضي للشباب، يتيح لهم ممارسة الأنشطة الرياضية وقضاء أوقات فراغهم بشكل إيجابي، ويسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية ونشر ثقافة الرياضة بين أبناء الحي.

عودة الأمل للحديقة

وقال خالد عريشي: إن الحديقة أصبحت مهملة منذ سنوات، مضيفاً: «استبشرنا خيراً عند إنشائها، لكننا فوجئنا بإغلاقها تحت بند الصيانة، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات لم نشاهد أي أعمال تعيد لنا الأمل بعودة الحديقة للاستفادة منها».

من جانبه، وصف حسن مدخلي الوضع الحالي للحديقة بأنه يمثل تشوهاً بصرياً يحتاج إلى تدخل ومتابعة ، متسائلاً عن أسباب استمرار إهمالها بهذه الصورة. وأكد الأهالي، أن القرى المجاورة حظيت بعدد من المشاريع البلدية، من حدائق وملاعب رياضية، فيما لا يزال حي الجرادية ينتظر تنفيذ مشاريع مماثلة تلبي احتياجات سكانه، خاصة فئة الشباب.

ويأمل الأهالي أن تحظى مطالبهم باهتمام الجهات المختصة من خلال تنفيذ أعمال صيانة شاملة للحديقة، تشمل إزالة الحشائش والمخلفات والعناية بالأشجار وإعادة تأهيل المسطحات الخضراء، إلى جانب إنشاء ملعب رياضي يخدم شباب الحي ويواكب تطلعاتهم.

ويبقى أمل أهالي الجرادية معقوداً على رؤية هذه المطالب تتحول إلى واقع ملموس، بحديقة تعود إليها الحياة، وملعب رياضي يوفر للشباب مساحة مناسبة لممارسة الرياضة، في ظل اهتمام يعكس احتياجات السكان وتطلعاتهم نحو بيئة أفضل.