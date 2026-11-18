يعاني سكان مخطط 624 بحي الشفاء في محافظة الخبر، المعروف بمخطط الإسكان الحكومي، من عدم استكمال أعمال سفلتة ورصف وإنارة مدخل الحي، رغم مطالباتهم المتكررة باستكمال تهيئة المدخل، الذي يمثل المنفذ الوحيد للوصول إلى الحي والخروج منه.وأوضح عدد من السكان، أن معاناتهم تتمثل في سفلتة مسار واحد فقط من المدخل، فيما لا يزال المسار الآخر دون سفلتة، إلى جانب عدم تنفيذ أعمال الأرصفة والإنارة، ما أبقى الطريق في وضع لا يتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة التي يشهدها الحي.

وأشار سعد العمري إلى أن المخطط يضم نحو 271 فيلا سكنية، ما يعني وجود أعداد كبيرة من السكان والمركبات التي تستخدم المدخل يومياً، مؤكداً أن الاقتصار على سفلتة مسار واحد لا يوفر الحل المروري المطلوب، ولا يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج.

مدخل وحيد ومخاطر متزايدة

وذكر بدر العويض، أن المشكلة لا تقتصر على المظهر العام للطريق، بل تتجاوز ذلك إلى جوانب السلامة المرورية، إذ إن عدم استكمال سفلتة المسار الثاني يفاقم صعوبة حركة المركبات، خصوصاً في أوقات الذروة، مع تزايد أعداد السيارات المتجهة إلى الحي والخارجة منه. وأضاف، أن غياب الأرصفة يضطر المشاة إلى السير بالقرب من المركبات، ما يشكل خطراً على سلامة كبار السن والأطفال وطلاب المدارس، في ظل عدم وجود مسارات آمنة ومهيأة للمشاة، ويزيد احتمالات وقوع الحوادث مع كثافة الحركة اليومية.

ظلام المدخل يضاعف المعاناة

ولفت صالح الشهري، إلى أن غياب الإنارة يمثل مشكلة خلال ساعات الليل إلى مصدر قلق لقائدي المركبات والمشاة، نتيجة ضعف الرؤية وعدم وضوح الطريق وحدوده، ما يزيد احتمالات الاصطدام والحوادث، ويضاعف مخاوف السكان، خصوصاً عند دخول المركبات وخروجها ليلاً.

مطالبات سابقة تنتظر الاستجابة

وأفاد مسفر الشمراني، أن السكان سبق أن تقدموا بطلبات لاستكمال أعمال سفلتة وإنارة ورصف مدخل المخطط، إلا أن ما تحقق اقتصر على سفلتة مسار واحد، فيما لا يزال المسار الآخر والأرصفة والإنارة دون تنفيذ حتى الآن. مؤكداً أن معالجة الوضع لم تعد مطلباً تجميلياً أو تحسينياً، بل ضرورة خدمية وأمنية تمس سلامة السكان وجودة حياتهم.

مناشدة باستكمال المشروع

وجدد سكان مخطط 624 بحي الشفاء، بضرورة الوقوف استكمال سفلتة المسار الثاني، وتنفيذ الأرصفة على جانبي الطريق، وتركيب أعمدة الإنارة، بما يضمن توفير مدخل آمن ومتكامل يتناسب مع حجم المخطط وعدد وحداته السكنية.

وأكدوا، أن استكمال الأعمال من شأنه الحد من المخاطر المرورية، وتسهيل حركة الدخول والخروج، وحماية المشاة، وتحسين مستوى السلامة وجودة الحياة، مشيرين إلى أن سكان 271 فيلا لا يطالبون إلا بطريق آمن ومهيأ، يواكب احتياجاتهم اليومية والتوسع العمراني والسكاني.