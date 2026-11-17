شكا سكان حيي الواسط وريّحة بالحوية بمحافظة الطائف، من استمرار بقاء الشوارع الداخلية ترابية منذ سنوات، رغم وقوعها داخل النطاق العمراني، مؤكدين أن وضعها الحالي يتسبب في تطاير الغبار والأتربة، وتجمع مياه الأمطار، وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية ومعاناة يومية للأهالي.

وقال ناصر العتيبي، إن الشوارع الترابية أصبحت مصدر قلق للسكان، نتيجة تطاير الغبار ووصول الأتربة إلى المنازل، وما قد يترتب على ذلك من أضرار صحية، خصوصاً على الأطفال وكبار السن.

وأبدى محمد الروقي، استغرابه من بقاء شوارع داخل أحياء سكنية مأهولة دون سفلتة، رغم وقوعها ضمن النطاق العمراني، مطالباً بإدراجها في مشاريع تحسين البنية التحتية.

وأشار فهد القثامي وسعد القثامي، إلى أن بعض الشوارع ظلت ترابية لسنوات، رغم سفلتة الشوارع المجاورة لها من الجانبين، متسائلين عن أسباب استثنائها من مشاريع السفلتة التي شملت الطرق المحيطة.

وأوضح الأهالي، أن معاناتهم تتضاعف خلال هطول الأمطار، إذ تتحول الشوارع إلى تجمعات للمياه والطين تستمر آثارها أياماً، فيما يجد بعض الأطفال في هذه التجمعات أماكن للعب، ما يثير مخاوف الأسر من المخاطر الصحية والانزلاق.

وأكد السكان، أن سفلتة الشوارع الداخلية لم تعد مجرد مطلب خدمي، بل ضرورة لتحسين المشهد الحضري، والحد من التلوث البيئي، ورفع جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.

وأعرب سكان الواسط وريّحة عن أملهم في استجابة أمانة الطائف لمناشدتهم، وإدراج شوارعهم ضمن مشاريع السفلتة، لإنهاء معاناة امتدت سنوات.