طالب عدد من مراجعي مركز الرعاية الصحية الأولية بعرق الحنا في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، الجهة الصحية المختصة بدراسة حاجات المركز وتعزيز خدماته، في ظل تزايد أعداد المراجعين يومياً، بما يستدعي دعم المركز بالأطباء والكوادر التمريضية، وتوفير التحاليل المخبرية اللازمة، لضمان حصول المستفيدين على الرعاية الصحية في الوقت المناسب وبالمستوى المأمول.

وأوضح محمد البشري وعبدالله معدي لـ«عكاظ»، أن المركز يواجه نقصاً في بعض الخدمات المخبرية، إذ لا يتوفر حالياً تحليل فيتامين B12 وتحليل فيتامين D، وفقاً لما أفاد به العاملون في المركز، الأمر الذي يضطر بعض المرضى إلى مراجعة مرافق صحية أخرى لإجراء هذه الفحوصات، وما يترتب على ذلك من وقت وجهد إضافيين.

وأضافا، أن كثيراً من المراجعين، يحتاجون إلى إجراء تحاليل الفيتامينات والحصول على نتائجها بالتزامن مع نتائج الفحوصات الأخرى المتوفرة في المركز، مشيرين إلى أن عدم توفر التحليلين يضطرهم إلى التوجه إلى مركز صحي حي الرصراص بمحافظة خميس مشيط، مطالبين بتوفيرهما في مركز عرق الحنا، خصوصاً أن هذا النقص مستمر منذ فترة سابقة.

توفير الكوادر والتجهيزات

من جانبهما، أكد فهد الشواطي ويحيى القحطاني، أن دعم المركز بالكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب توفير التحاليل المخبرية الأساسية، سيسهم في تسهيل حصول المرضى على الرعاية الصحية، والحد من اضطرارهم إلى مراجعة مرافق صحية أخرى، وطالبا بدراسة حاجات المركز ميدانياً، والوقوف على أعداد المراجعين وحجم الخدمات المقدمة لهم، والعمل على توفير الكوادر والتجهيزات والتحاليل اللازمة، مؤكدين أن تطوير الخدمات سينعكس بصورة مباشرة على المستفيدين، ويرفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وفي جانب آخر، تساءل عبدالله الحميدي وناصر الشهراني، عن أسباب عدم زيادة عدد المراكز الصحية المناوبة في المحافظة، في ظل ارتفاع أعداد المراجعين والحاجة إلى الخدمات الصحية خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأوضحا، أن توزيع المناوبة على أكثر من مركز، وفقاً للكثافة السكانية والموقع الجغرافي وأعداد المراجعين، قد يسهم في تحسين مستوى الخدمة، ويوفر خيارات أقرب للمستفيدين للحصول على الرعاية الصحية، فضلاً عن تخفيف الضغط على الكوادر العاملة في مركز عرق الحنا، الذي أشارا إلى أنه المركز الصحي المناوب الوحيد في المحافظة.