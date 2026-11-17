شكا مستخدمو طريق الملك خالد الحيوي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، من تجمع كميات من مياه الأمطار في أجزاء من الطريق عند هطولها، ما يتسبب في إرباك الحركة المرورية، ويثير تساؤلات حول كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار وقدرتها على استيعاب تدفقات المياه خلال الحالات المطرية، وسط مطالبات بمعالجة المشكلة وتنفيذ مشروع متكامل ينهي معاناة مستخدمي الطريق.

وطالب عبدالله معدي، في حديثه لـ«عكاظ»، بدراسة وضع الطريق ميدانياً، والوقوف على مواقع تجمع المياه، وتنفيذ مشروع حديث ومتكامل لتصريف مياه الأمطار، بما يضمن معالجة المواقع المتضررة والحد من بقاء المياه على سطح الطريق، مشيراً إلى أن الطريق يُعد من المحاور الحيوية التي تشهد حركة مرورية مستمرة على مدار اليوم.

وأوضح، أن أهمية الطريق لا تقتصر على خدمة الحركة داخل المحافظة، بل تمتد إلى ارتباطه بعدد من الأحياء السكنية والمرافق والخدمات، فضلاً عن استخدامه من قبل منسوبي قاعدة الملك خالد الجوية وسكان الأحياء المجاورة، الأمر الذي يجعل معالجة تجمعات المياه ضرورة تتجاوز الجانب الخدمي إلى متطلبات السلامة المرورية.

تشققات وتآكل الأسفلت

من جانبه، أوضح أحمد المالكي، أن تجمع المياه يؤدي إلى بطء حركة المركبات، ويجعل عبور بعض المواقع أكثر صعوبة، خصوصاً أثناء استمرار هطول الأمطار أو زيادة كميات المياه، ما يستدعي اتخاذ تدابير تضمن سلامة العابرين وتحد من المخاطر المحتملة على قائدي المركبات.

وأشار إلى أن استمرار تجمع المياه قد يؤثر كذلك على العمر الافتراضي للطريق، إذ إن تسرب المياه وتكرار بقائها على طبقة الإسفلت قد يؤديان إلى ظهور التشققات والحفر وتآكل أجزاء من الطريق، بما يستدعي أعمال صيانة متكررة وتكاليف إضافية يمكن الحد منها بإنشاء شبكة تصريف عالية الكفاءة.

وشدد ناصر راشد، على أهمية ألا تقتصر المعالجة على سحب المياه بعد هطول الأمطار أو تنفيذ حلول مؤقتة، بل أن تشمل دراسة هندسية متكاملة لمناسيب الطريق ومسارات جريان المياه، وتحديد المواقع المنخفضة، وإنشاء قنوات ومصارف تستوعب كميات الأمطار وتوجهها إلى مواقع التصريف المناسبة.

وأكد، أن التوسع العمراني الذي تشهده محافظة أحد رفيدة، وما يصاحبه من زيادة في أعداد السكان والمركبات، يفرض تطوير البنية التحتية ومشاريع تصريف مياه الأمطار بما يتناسب مع الكثافة المرورية وأهمية الطرق الرئيسية.

واختتم الأهالي مطالبهم بالتأكيد على ضرورة إدراج طريق الملك خالد ضمن أولويات مشاريع تصريف مياه الأمطار، وإيجاد معالجة عاجلة ودائمة تنهي تكرار تجمع المياه مع كل حالة مطرية، وتحافظ على سلامة مستخدمي الطريق، وتواكب تطلعات الأهالي إلى بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة.