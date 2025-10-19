طالب سكان المخطط بمركز الثنية، ٤٠ كم غرب بيشة، شركات الاتصالات بدعم خدماتها بإضافة أبراج أخرى لرفع مستوى الخدمة ومعالجة ضعف الشبكة وضمان استفادة السكان من الخدمة بشكل أفضل، مؤكدين، أن الخدمة ضعيفة وتؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، مسببة لهم الضرر في ظل التوجه الإلكتروني في كل معاملات المواطن.عامر سليم الأكلبي أكد لـ «عكاظ»، أنه منذ انتقل للمخطط في الثنية لم يهنأ بالاتصال الجيد عبر جواله كما كان في الحي السابق، وأشار في حديثه، إلى أن مخطط الثنية شهد نهضة عمرانية كبيرة خلال العامين الأخيرين، وأصبح ذا كثافة سكانية كبيرة، لكن لا تتوفر فيه خدمات الاتصالات بالشكل الذي يحقق متطلبات سكانه.ويضيف إبراهيم محمد الأكلبي قائلاً: «للأسف برج واحد هو الموجود، وهذا لا يكفي ولا يخدم جميع السكان، وعليه ضغط كبير ما يضطر الكثير منا للخروج من منازلهم أو الصعود للجبال وأسطح المنازل لالتقاط الشبكة بشكل جيد، وهذه المعاناة قد يستطيع الشباب والرجال التغلب عليها رغم قسوتها، لكن كيف تتصرف الفتيات والنساء وبالذات الطالبات والموظفات وحتى الأمهات».ويقول سعد الأكلبي، نتمنى من شركات الاتصالات أن تلتفت لمركز الثنية في بيشة، وأن تدعمه بأبراج إضافية ليتمكن السكان من التواصل مع الآخرين بيسر وسهولة دون عناء، وإنهاء إجراءاتهم التي تتطلب استخدام الاتصالات.من جانبه، أشار محمد علي الأكلبي، إلى أن الاتصالات في مخطط الثنية ضعيفة وتتسبب في حرمان السكان من الخدمة الجيدة التي تقف في كثير من الأوقات حاجزاً في إنهاء أمورهم المتعلقة بمراجعة بعض الإدارات إلكترونياً، ناهيك أن الاتصالات في وقتنا الحالي باتت ضرورية في كل احتياجات المواطن والمقيم بما فيها حجز مواعيد المستشفيات والسفر واستخراج الأوراق الثبوتية، وحتى مراجعة الدروس لدى طلبة المدارس.وتمنى إبراهيم محمد الأكلبي، أن تسارع شركات الاتصالات في معالجة ضعف، وسوء شبكة الاتصالات، وتوفرها بالشكل المطلوب، وليس بالتسلق فوق الجبال لالتقاط الإشارات وإجراء المكالمات.