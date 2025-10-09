الزميل محمد الأكلبي «نجم» كلية الاتصال والإعلام في عام 1447

تحتفل كلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز بالزميل الشاب والمبدع محمد الأكلبي كـ«نجم كلية الاتصال والإعلام لعام 1447هـ».

ويعكس هذا التكريم تميّز الزميل الأكلبي وإنجازاته الأكاديمية والشخصية، إذ أثبت نفسه كطالب موهوب ومتفانٍ، إلى جانب كونه إحدى المواهب الشابة المبدعة في فريق «عكاظ».

ونشرت الكلية تهنئتها عبر حساباتها الرسمية، متمنية له التوفيق في مسابقة نجم جامعة الملك عبدالعزيز للعام 1447هـ، التي تحتفي بالطلاب المبدعين والملهمين في مختلف التخصصات.

يمثل الأكلبي نموذجًا مشرقًا للشباب السعودي الطموح، وهو إضافة نوعية لفريق «عكاظ»، ويُعد من أبرز الوجوه الواعدة في كلية الاتصال والإعلام.

ونتمنى له المزيد من النجاحات والتألق في مسيرته الأكاديمية والمهنية القادمة.