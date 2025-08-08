ناشد مستفيدو الطريق الرابط بين محافظة بيشة بمنطقة عسير ومحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، الجهات ذات العلاقة العمل على ازدواجية وتهذيب مسار الطريق الرابط بين تلك المناطق مروراً بشرق وشمال منطقة الباحة الذي أصبح مطلباً مهماً للتجارة والسياحة والتواصل الاجتماعي وقبل ذلك لخدمته الكبيرة للحجاج والمعتمرين القادمين من مناطق جنوب المملكة واليمن إلى المشاعر المقدسة.وقال فلاح ناجي الغامدي لـ«عكاظ»: «يحتاج الطريق من مركز الجعبة غرب محافظة بيشة حتى مركز جرب بمنطقة الباحة إلى تعديل وازدواج، فأغلب الطريق ترابي وننتظر تعديل وازدواجية الطريق، مع ضرورة سفلتة الوصلات الترابية وصيانتها حتى ننعم بالسير والتنقل إلى تلك المحافظات والمناطق بكل يسر وسهولة».من جانبه، قال عمير الشهراني: إن الطريق من محافظة بيشة حتى التقائه بالطريق السريع الباحة - الطائف يمثل شرياناً مهماً وطريقاً محورياً يربط جنوب المملكة بغربها، فالمسافة بين مكة وبيشة عن طريق البعيثة ٣٨٥ كم فقط، ولو تمت سفلتة الطريق من جرب الحايط سيتم اختصار الطريق مسافات، فالمسافر من بيشة يضطر لاستخدام طريق متعرج من الجعبة ثم جرب ويدخل من قرية في أخرى وملفات ويتعرض المسافر للتعب والمشقة، وبقاؤه مفرداً متعرجاً لا يحقق السلامة المرورية. وطالب الشهراني، وزارة النقل بالالتفاتة لهذا الطريق المحوري وذلك من خلال معالجة ضيق الطريق وانحناءاته الخطيرة التي تشكل تهديدا لسالكيه بالحوادث وأحياناً التوهان لوجود تفريعات.محمد الدوسري من وادي الدواسر أكد أن سكان وادي الدواسر والسليّل والأفلاج عندما يرغبون السفر برا إلى المنطقة الغربية يتجهون إلى بيشة ومنها يستخدمون الطريق المفرد مرورا بالباحة ثم الطائف، فهو الأقصر مسافة، لكن ضيق الطريق وانحناءاته الكثيرة تهدد سلامتهم وسلامة سالكيه، مؤكدا أن الحركة المرورية كبيرة جدا من المركبات الصغيرة والشاحنات التجارية الكبيرة. وتمنى الدوسري أن تعتمد وزارة النقل مشروعا عاجلا لتهذيب تعرجات الطريق وازدواجيته حفاظا على السلامة ودعما للجوانب التجارية والسياحية والاجتماعيةتجدر الإشارة إلى أن المسافة في هذا الطريق من مدينة بيشة إلى منطقة مكة المكرمة لا تتجاوز ٣٨٥ كم تقريبا منها ٧٠ كم في منطقة عسير، والباقي من المسافة تقع في منطقتي الباحة ومكة المكرمة.