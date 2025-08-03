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السائبة تجوب الحي وتعرقل الطريق. (عكاظ)
السائبة تجوب الحي وتعرقل الطريق. (عكاظ)
السائبة وسط الحي.
السائبة وسط الحي.
٢٠٢٥٠٧٠٩_١٢٣٣٢٤
٢٠٢٥٠٧٠٩_١٢٣٣٢٤
٢٠٢٥٠٧٠٩_١٢٣٢٥٢
٢٠٢٥٠٧٠٩_١٢٣٢٥٢
٢٠٢٥٠٧٠٩_١٢٣٣٣٤
٢٠٢٥٠٧٠٩_١٢٣٣٣٤
سيارات النحالين تنتشر على أطراف الحي.
سيارات النحالين تنتشر على أطراف الحي.
تربية النحال وسط الحي
تربية النحال وسط الحي
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تنتشر الحيوانات السائبة والنحل في مخططات حي العنود وأم السباع بمحافظ الطائف، مشكلة خطرا على السكان الذين يمارسون رياضة المشي في تلك المخططات، ناهيك عن انتشار الروائح والمخلفات في الموقع وسط المطالبة بسرعة إزالة الأذى عن السكان.

وأشار الأهالي في شكواهم لـ«عكاظ»، ومنهم: نايف السبيعي، وعبدالله الحارثي، وسعيد محمد الحارثي، إلى أن الجمال السائبة تتنقل وسط الحي وبين المنازل، مما يهدد حياتهم وحياة أطفالهم عند تنقلهم إلى مدارسهم، ناهيك عن خطر سيارات النحالين التي تنتشر على أطراف الحي وتشكل لدغاتها خطرا عليهم عند سيرهم، ولم يتوقف أذاها عند ذلك الحد، بل تجاوز إلى دخولها لمنازلهم، متمنين من الجهات ذات العلاقة التحرك في معالجة ذلك الأمر حتى لا تنتشر أكثر ويزيد ضررها ومضايقتها لهم. ويتمنى محمد العتيبي، وعلي الحارثي، من الجهة المسؤولة عن النظافة الاهتمام أكثر ومضاعفة جهودها في نظافة المخططات التي تشهد مخلفات الحيوانات نتيجة تنقلها، مشوهة المنظر العام وحارمة البعض من الاستفادة من ممارسة رياضة المشي.

وناشد سكان حي العنود وأم السباع، الجهات المختصة والمعنية بالوقوف ميدانيا لرصد التشوهات التي تشهدها المخططات، ومنها قيام البعض بإحراق المخلفات للقضاء على الروائح، لكنهم في نفس الوقت يتسببون في انتشار الأمراض الصدرية والتنفسية، وخصوصا لصغار السن بالحي.
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