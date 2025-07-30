في حين تستعد الحوية بشمال الطائف لتشهد تغيراً تبتعد فيه عن العشوائية وتعالج التشوه البصري في بعض المباني والشوارع، وتحسن من المشهد الحضري من خلال إعادة وترميم الجوانب الجمالية للمشهد الحضري والاهتمام برفع مستوى جودة الحياة، للمحافظة على البيئة والمرافق العامة، إلا أنها ما زالت تعيش في عشوائية؛ من خلال تزايد الحواجز الخرسانية والحديدية، ما زاد من التشوه البصري، وجعل بعض ساكنيه يتمنون من الجهات ذات العلاقة أن تتحرك وتزيح تلك التشوهات، وتُلبس منطقتهم الثوب الجميل، وقد تحدث في هذا الخصوص لـ«عكاظ» عبدالعزيز القثامي قائلاً: الحوية في الآونة الأخيرة أصبحت مكتظة بالسكان، وتشهد اتساعاً في الرقعة السكانية، وامتداداً لأحيائها السكنية باتجاه الشمال لكن دون ترابط، فالشوارع تحتاج إلى تنظيم وتخطيط، مستغرباً عدم تحرك الجهات ذات العلاقة لمعالجة ذلك، وإذا تحركت تحركت معها الحواجز الخرسانية والحديدية وهذا ليس حلاً، «نريد تخطيطاً ونريد أن نرى شمال الطائف في ثوبه الجديد».ومن جانبه، قال أحمد القثامي أحد السكان: جميع من زار الحوية قبل خمس سنوات وزارها في الوقت الحالي أجمعوا أنها تغيرت بشكل كامل من ناحية اتساعها إلا أن التنظيمات الداخلية كما هي لم تتغير.وأضاف قائلاً: شوارع الحوية لم تتغير، وعلى سبيل المثال وسطها «شارع الستين» كما هو، ومن جهة الشرق شارع الرياض القديم كما هو، ومن جهة الشمال شارع مثملة والواصلية كما هو، وطريق الرويدف وطريق جليل كما هو، ومن جهة الغرب طريق الواسط وريحة ورحاب كما هو، والعديد من الشوارع الأخرى كما هي لم تتغير.ويقول عبدالعزيز السفياني، الجميع وبالذات المترددين على المنطقة والذين نلتقي بهم بين الحين والآخر جميعهم يجمعون على أن شمال الطائف ومنذ سنوات لم يتغير، وأنه في حاجة إلى مواكبة التحسينات التي تشهدها المحافظة وبالذات في التنظيمات والإرشادات للسلامة المرورية.