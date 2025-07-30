طالب العديد من مواطني محافظة خميس مشيط، بتطوير موقع الآبار التاريخية بمركز الحفائر التابع للمحافظة الذي يعد واجهة تاريخية وسياحية وأثرية.وقال سعيد آل هطلاء لـ«عكاظ»: «نأمل من الجهات المعنية تنفيذ مشروع لتطوير الآبار الأثرية التي يعود تاريخها إلى أبرهة الحبشي، ووضعها ضمن خارطة الأماكن السياحية والجذب السياحي في المحافظة بوجه خاص ومنطقة عسير بوجه عام، والعمل على صيانة البنية التحتية».وأضاف علي ناصر ومحمد القحطاني: «لا بد من تنفيذ مشاريع تطويرية لموقع الآبار، تتضمن تسوير الموقع بشكل هندسي جذاب وسفلتة وإنارة الطرق المؤدية إليه مع تركيب لوحات إرشادية»، وطالب سعد الوادعي بتنفيذ ساحات ومسطحات خضراء، وجلسات للتنزه، وإعادة إحيائها كونها معلماً أثرياً بارزاً.