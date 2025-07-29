تعطلت الاستفادة من جسر المشاة الواقع على طريق المطار - الرياض السريع في الحوية شمالي محافظة الطائف، بسبب حادثة وقعت قبل أشهر عدة. ورصدت عدسة «عكاظ» خلال جولة ميدانية تضرر جزء من الجسر بعد أن اصطدمت به شاحنة ما جعله معطلاً طوال هذه الفترة.ويأمل أهالي الحوية من أمانة المحافظة سرعة إصلاحه، لتتم الاستفادة منه خصوصاً أنه يقع في منطقة حيوية وتكثر بها المحلات التجارية على اختلاف أنشطتها ويرتاده المشاة على مدار الساعة، نظراً إلى خطورة السيارات العابرة في الطريق السريع، علاوة على أن الجسر يخفف من الحركة المرورية خصوصاً للراغبين في التبضع من المحلات التجارية ويساعد العمالة على التنقل بكل يسر وسهولة.ويتطلع الأهالي إلى تحديث الجسر خصوصاً أنه أنشئ قبل سنوات، مع صيانة شاملة تراعي متطلبات السلامة وحركة المشاة، وقالوا، إن تركه على هذه الحالة يشكل خطراً على الأطفال.