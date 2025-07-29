قرية القصيبات العليا في محافظة الحرث بجازان من القرى المنسية، وتعاني من تردي حالة الطرق الداخلية غير المسفلتة وشح المياه.يقول علي يحيى، إنها القرية الوحيدة التي لم تشملها مشاريع المياه والسفلتة وسبق أن تقدموا بطلبات عدة لبلدية الحرث حول سفلتة الطرق الداخلية دون تجاوب، ومع موسم الأمطار تزيد معاناة الأهالي.وأضاف، أن شوارع القرية بحاجة إلى إنارة، فضلاً عن شح المياه لعدم توفر شبكة، إذ يعتمد السكان بشكل كبير على الصهاريج التي أرهقت جيوب الأهالي، وفي أغلب الأوقات يعتذر أصحاب الوايتات عن الدخول للقرية لوعورة الطريق في مواسم الأمطار.ومن جانبه، يأمل محمد هزازي إيجاد حل لمشكلة المياه، لا سيما أن المشروع في قرية أم الصقور القريبة.فيما يقترح جابر هزازي توفير شبكة اتصالات للقرية، وتقوية شبكات مقدمي الخدمات لضعف خدمات الإنترنت والاتصالات.