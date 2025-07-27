«الداخل مفقود والخارج مولود».. بهذا المثل بدأ عدد من سكان مدينة القنفذة وزوّارها الحديث عن حالة الفوضى الكبيرة التي تسببها مركبات تسابق الريح، يقودها أحداث ومراهقون ليل نهار، تجوب شوارع مدينة القنفذة ومراكزها كالمظيلف والقوز.عن هذه الظاهرة تحدّث لـ «عكاظ» عدد من المواطنين أكدوا أن من يسير في شوارع مدينة القنفذة، يلحظ غياب الرقابة والمتابعة للمركبات المنتشرة التي تسير ليل نهار دون لوحات مرورية وبزجاج مظلل، إذ توضع سواتر عازلة على الزجاج الأمامي للمركبة لإخفاء هوية قائدها.يقول علي خليل لـ«عكاظ»: قبل أيام في وضح النهار قامت مركبة بها سواتر بتجاوز الإشارة الحمراء بتقاطع مستشفى القنفذة العام، وكان هناك مجموعة من المارة تهم بقطع الطريق على أقدامها ولولا لطف الله وهروبهم على الرصيف لتم دهسهم. ويعرب عن أمله في الجهات المعنية بزيادة الرقابة والمتابعة، فساهر لا يكفي لحماية الأرواحويضيف أحمد إبراهيم لـ«عكاظ»، أن ظاهرة التفحيط والسرعة العالية بمركبات مجهولة يشاهدها الجميع على امتداد شارع (الستين)، الذي شهد حوادث مؤسفة، مطالبا الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ الأرواح من المتهورين.من جانبه أضاف أحمد موسى لـ«عكاظ»، على شاطئ الكورنيش الشمالي أوقفت مركبتي في الموقف المخصص، وفوجئت بصوت اصطدام لمركبة مسرعة فقد قائدها السيطرة عليها.. ويضيف، قبل أشهر عدة توفي عدد من المراهقين؛ نتيجة حادثة مؤلمة، إذ اصطدمت مركبتهم بشاحنة كانت تهم بالدوران في شارع الستين. وقال سعيد عبدالرحمن لـ«عكاظ»، هناك تجاوزات من بعض قائدي المركبات، وقد لفظ معلم أنفاسه قبل أشهر؛ نتيجة تجاوز مركبة للإشارة الحمراء، وتوفي شاب في مثلث القنفذة قبل سنوات عدة أمام عيني والده؛ نتيجة تجاوز مركبة للإشارة الحمراء بالمثلث.«عكاظ» تواصلت مع مدير مرور القنفذة؛ لأخذ رده وتعليقه، لكن لم يتم الرد حتى لحظة إعداد التقرير. ونقلت «عكاظ» الشكوى لمحافظ القنفذة محمد القباع، الذي أكد متابعته الأمر مع الجهات المعنية.