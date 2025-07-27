يشتكي أهالي قرية الجربة، التي تقع جنوب محافظة أبوعريش بمنطقة جازان جنوبي المملكة، من انعدام المياه المحلاة، وتكبد أهلها المعاناة جراء افتقادهم مياه الشرب. وبالرغم من محاولاتهم المتكررة في طرق أبواب المسؤولين والرفع بمعاناتهم إلا أنهم حتى اللحظة لم يجدوا من ينهي لهم تلك المعاناة مع الشركة الوطنية للمياه بجازان بإيصال المياه الصالحة للشرب إلى منازلهم.وفي جولة لـ«عكاظ» على القرية، رصدت اعتماد الأهالي على حفر الآبار وجلب الصهاريج التي وصل سعرها إلى 400 ريال للرد الواحد. وتساءل عدد من أهالي قرى جنوب أبوعريش منهم أحمد عبدالله السفياني وناصر الشبيلي ونايف مهدي وسامي مخدوم في حديثهم لـ«عكاظ»، عن المشاريع التي وعدوا بها منذ سنوات، وتساءلوا أيضاً: أين تذهب شكاواهم في كل مرة؟ ولماذا لم يلمسوا تحركاً ينهي معاناتهم؟ ويقول نايف مهدي: طرقنا أبواب مسؤولي الشركة الوطنية للمياه بجازان أكثر من مرة للمطالبة بتصحيح أوضاع المياه، لكن لا أحد يتجاوب معنا، ويضيف: نعيش هنا على أمل أن نشرب من مياه الشركة يوماً ما. ويضيف محمد السفياني: خدمة شبكات المياه وصلت إلى قرى قريبة من قريتنا، ونحن ننتظر، أرهقتنا أسعار صهاريج المياه، وتعبنا ذهاباً وإياباً؛ لجلب الصهريج. ويمسك بالحوار سعيد عبدالله قائلاً: تحمّلنا الكثير، ومع ذلك ما زلنا نحمل الأمل معنا حيث ما ذهبنا ومؤمنون أننا سنستيقظ يوماً على تدفق المياه في شبكة منازلنا، الأهم أن تنوي شركة المياه وتعزم.ويضيف جابر واصلي: الملوحة أضرت بصحتنا، وأرهقت جيوبنا فالوايت الواحد يراوح سعره بين 200 - 400 ريال بحسب المكان والزمان.