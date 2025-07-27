بدأت فكرة المخططات السكنية، التي تم توزيعها على المواطنين ذوي الدخل المحدود لإقامة مساكن قبل حوالى 20 عاماً، وعملت أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ البنية التحتية لهذه المخططات، بما في ذلك الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار والسيول.وعدد المخططات تسعة، تمتد على مساحة واسعة جنوب مكة المكرمة، وتحديداً على طريق الليث. وكانت المنطقة في السابق عبارة عن أراضٍ رملية، لكنها تحوّلت إلى مناطق سكنية بعد توزيع الأراضي وإنشاء البنية التحتية.وتهدف المخططات، إلى توفير سكن مناسب لذوي الدخل المحدود، وتمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية العمرانية في مكة المكرمة وتلبية حاجات المواطنين.ومنذ أن قام المواطنون ببناء مساكنهم كثرت الشكاوى، وطالبوا الجهات الخدمية بتوفير الخدمات الأساسية مثل السفلتة والإنارة وشبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات والمدارس والمراكز الصحية.وتم تنفيذ العديد من المشاريع في المخططات طيلة هذه السنوات، وحالياً تقوم الأمانة بعمليات سفلتة وإنارة للشوارع إلّا أن التنفيذ يسير ببطء وسط مطالبة من المواطنين بضرورة سرعة التنفيذ وإنجاز المشاريع التي تقوم الأمانة بتنفيذها.وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قامت بتغيير مسميات المخططات من الأرقام إلى أسماء أحياء مكة القديمة وكانت تُعرف سابقاً بأرقام، من رقم واحد حتى رقم تسعة. والأسماء الجديدة هي: شعب عامر، وحارة الباب، والهجلة، والقشاشية، والفلق، والصفوة، والشبيكة، والشامية، والسوق الصغير، والجودرية.