ناشد مزارعو وسط وشمال بيشة وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلةً في المؤسسة العامة للري، باتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من المياه التي يتم تصريفها من بحيرة سد الملك فهد في بيشة بدلاً عن تصريفها لتخدم ثلث مزارع بيشة وحرمان ثلثي المزارع الواقعة على جانبي الوادي وسط وشمال بيشة؛ التي تعاني منذ سنوات من الجفاف وغور المياه.ويقول المزارع محمد عبيد بن منفور إن مزارعي شمالي بيشة «الجنينة والنقيع والشقيقة والرقيطاء» يأملون الاستفادة من مياه السد أسوة بغيرهم من المزارعين في قرى السد والشط والحيفة والمروة والمدراء والباقرة، والمأمول وضع الحلول الكفيلة بتدفق المياه من البحيرة لتصل إلى شمال المحافظة لرفع منسوب المياه في الآبار التي تغذي المزارع. وأشار إلى أن المزارعين في شمالي بيشة يطالبون بمنع هدر ٥٠ مليون متر مكعب كل عام تذهب هباءً في رمال الوادي وثلث المزارع فقط هي المستفيدة، وتبقى مزارع وسط بيشة وشمالها محرومة من المياه!وناشد ناصر الأكلبي وسيف الشهراني وعلي المعاوي مؤسسة الري؛ بصفتها الجهة المسؤولة عن السدود، بإنشاء قناة تنفذ بتصميم يتناسب مع طبيعة الوادي وتضمن وصول المياه للوسط والشمال لخدمة ثلثي المزارع في بيشة، وقالوا: منذ عام ١٤١٩هـ؛ أي قبل ٢٨ عاماً، والمزارعون ينتظرون حلاً جذرياً للاستفادة من مياه السد دون جدوى، وأضافوا بأن كميات هائلة من مخزون بحيرة السد التي تم تصريفها خلال السنوات الـ٢٨ منذ افتتاح السد حتى اليوم تهرب في رمال الوادي الناعمة وكميات منها احتجزتها الحفر التي أحدثتها بعض الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يتحججون بحصولهم على تصاريح من الجهات الرسمية المختصة رغم الشكوك في تلك الحجج.من جانبه، اعتبر محمد علي المعاوي ما يجري في تصريف مياه السدود في بيشة وتحديداً سد الملك فهد؛ هدراً لثروة مائية كان يمكن الاستفادة منها لو قامت الجهات المعنية بإنشاء قناة مائية مناسبة لضمان تدفق المياه حتى آخر نقطة تنتشر فيها المزارع، وأضاف المعاوي أن مزارعي بيشة لم يفقدوا الأمل الذي عاشوه طوال السنين الماضية وهو وصول المياه لري مزارعهم في كل أنحاء المحافظة التي تعتبر من أكبر محافظات المملكة إنتاجاً للتمور والمنتجات الأخرى، ويناشدون وزارة البيئة والمياه والزراعة بتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب لضمان الاستفادة من المياه المهدرة ووصولها لوسط وشمال بيشة.