ناشد أهالي السيل الكبير (شمالي الطائف) وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإسراع في فتح مياه السد بعد أن قاربت الآبار من الجفاف.وقال محمد الثبيتي لـ«عكاظ»: مزرعتي مكونة من العديد من الأشجار المثمرة كالعنب والتين والنخيل، إلا أن قلة المياه تهددها في تدني مستوى الثمرة من ناحية جودتها؛ لأن الثمرة عندما تكون ذات جودة عالية تحصل على السعر الجيد المقابل للتعب الذي يعاني منه أصحاب المزارع. وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للسد انخفضت بشكل كبير؛ نظراً لتراكم الطين والأتربة على مدار سنوات دون أن تُرفع بواسطة شركات تشغيل وصيانة السدود المسؤولة عنه.من جانبه، قال فهد الثبيتي إن أغلب سكان السيل الكبير يعتمدون على زراعة الأعلاف ومع قلة المياه في الآبار بدأت المزارع في الجفاف، ونطالب الشركة المسؤولة عن التشغيل والصيانة في سد السيل استخدام طرق أكثر فعالية في فتح انسداد عبارات السد، فالطرق المعمول بها في السد غير مفيدة.ويطالب سكان السيل الكبير المسؤولين في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الطائف، السماح بتدفق المياه من السد لتعود الحياة للمزارع.