جدّد عدد من أهالي محافظة أحد رفيدة ومركزي الفرعين وشعف جارمة، مطالبهم بخدمات بلدية لا تزال حبيسة الأدراج منذ سنوات، وطالبوا بتلبيتها دون التركيز على جهة وإهمال أخرى يسكنها الآلاف. وقالوا إن المناشدات تتكرر دون تلبيتها. وقال محمد القحطاني لـ«عكاظ»: المطالب تتضمن سفلتة شوارع، واستكمال إنارة شوارع ما زالت مظلمة في المحافظة ومركزي الفرعين والشعف، وإنشاء حدائق ومماشٍ وملاعب في قرى وأحياء ومخططات سكنية جنوبي المحافظة لا يزال سكانها يطالبون بها منذ سنوات. ومن المطالب الاهتمام بنظافة المقابر وقطع الأشجار والحشائش والأشواك، ودعم متنزه المربع السياحي وتنظيمه بكل ما هو جذاب ولافت للزائر، وزيادة التشجير والسفلتة والإنارة في المحافظة التي تعتبر الواجهة السياحية الأولى في المنطقة ويرتادها الآلاف من المواطنين والمقيمين، وأيضاً ربط قرية بني تميم وجنوب المحافظة بشارع ومزلقان عبر وادي الصفق الذي يبلغ عرضه خمسة أمتار تقريباً، والمسافة قصيرة والشارع نافذ الآن ولكنه ضيق وترابي، وكذلك إنشاء حديقة وممشى في موقع تم الاطلاع عليه ميدانياً من قبل رئيس بلدية المحافظة السابق. وأضاف علي بن هذال أن أهالي المحافظة يتطلعون إلى شارعين على الأقل مميزين وجاذبين، ومزار سياحي، وإنارة مخطط لزمة الذي لم يرَ النور منذ سنوات عديدة رغم المطالبات، وكذلك الشارع المؤدي لصوامع الغلال، المتجه من دوار حي لزمة، ووضع لمسات إنارة للدورات بشكل مبسط.ويطالب هادي بن رائد بتفعيل الجولات الميدانية للمراكز والقرى للاطلاع على الاحتياجات البلدية، وعمل لوحات ترحيبية في مداخل المحافظة من جميع الجهات، وذلك على شكل مجسمات؛ لكي يتسنى للزائر وسالكي الطريق معرفة المحافظة وإنارة وتوسعة الطريق الذي يربط مركز الفرعين بطريق الصوح مروراً بقرية آل لغر حتى قرية آل نادر، وعمل ديوانية لمركز الفرعين وملعب كبير للشباب، وتهيئة مداخل المراكز والقرى بأرصفة وتشجير وإنارة ديكورية، وعمل لوحات تعريفية على مداخل القرى.