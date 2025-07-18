كاميرات المراقبة هل تحد من عبث المراهقين؟

لا تزال المرافق العامة خصوصاً الحدائق الصغيرة والملاعب الموجودة في المخططات السكنية تتعرض إلى عبث غير مبرر من قبل المراهقين وصغار السن، ممن يرتادون هذه الأماكن نظراً لقربها من منازلهم.وعلى الرغم من حرص الأمانات والبلديات على توفير أماكن لأهالي الحي في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، لكي يمارس فيها البعض هواياتهم أو قضاء أوقات، إلا إن بعض المرافق تتعرض إلى عبث وإتلاف يعطل الهدف من إقامة المرفق.ولفت خالد الزهراني وغيث الهذلي وفهد سليم في حديث لـ«عكاظ» إلى أن من ضمن الحلول التي تحد من هذه الظاهرة هي تركيب كاميرات مراقبة في كافة المرافق، وتنبيه رواد المرفق بوجود الكاميرات. مشيرين إلى أن مثل هذا الإجراء قد يحدّ كثيراً من العبث ويلزم مرتادي المرفق بالمحافظة على مكوناته وموجوداته، ويتعين رفع الوعي المجتمعي لدى سكان الحي من خلال أئمة المساجد والمدارس ومركز الحي، وبث رسائل توعوية مستمرة تبين أهمية المحافظة على المرافق والممتلكات العامة، مطالبين برفع الوعي والتنبيه إلى أهمية المحافظة على المرافق العامة كونها تخدم الجميع.