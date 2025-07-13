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يطالب سكان حي البوادي الشرقي والغربي في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، باستكمال الخدمات من سفلتة وإنارة وأرصفة وصرف صحي وخدمة توصيل المياه وفتح مدارس بنين وبنات، التي حظيت بها المحافظة من سنوات، وحُرم منها حي البوادي، علماً أن عدد السكان كثيف وعدد الطلاب والطالبات يزيد على 200 يذهبون إلى أحياء أخرى تبعد مسافات طويلة.

وطالب كل من محمد طامي آل صالح، وسعد سعيد الوادعي، وخالد جبران أبوخطر، ومحمد مبارك الوادعي، ومحمد علي سعد، وصالح حسين آل عصمان، في حديثهم لـ«عكاظ»: باستكمال جميع الخدمات، رغم أن طلباتهم طرحت قبل فترات طويلة، علماً أن الحي يقع في مدخل المحافظة على الطريق الدولي المؤدي إلى أبها.
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