هي أشبه بحلبة سباق أو سوق للعشوائيات، كما يقول الأهالي، فالمخلفات تنتشر في أرجاء الموقع، والسيارات المخصصة لبيع المأكولات تحيط بالمكان وتحتل مواقف سيارات الزوار.. هذه مشاهد متكررة في حديقة الأراك بمنطقة العزيزية في مكة، التي تعد المتنفس الوحيد لأهالي العزيزية والنسيم ومخطط اللحياني وبطحاء قريش وغيرها من الأحياء.«عكاظ»، رصدت الأوضاع، ولاحظت كثافة العمالة الوافدة على الممشى الرياضي، واصطفاف السيارات والدبابات والاستوكر، التي تهدد سلامة الصغار، واستمعت لبعض آراء المواطنين، إذ يستغرب صالح الحربي، ما أسماه صمت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها عن الوضع الذي تشهده حديقة الأراك والعشوائية التي يواجهها الزوار.ومن جانبه، يشير علي العتيبي، إلى أن الحديقة تحولت لمرمى للنفايات وتجمعات للعمالة؛ ما حرم السكان من الاستفادة منها. وينتقد طلال الشهري تحول الممشى لسباق الدراجات والاستوكر وسوق للباعة.ويطالب أهالي العاصمة المقدسة الجهات المختصة بإعادة النظر في ما يحدث في حديقة الأراك، وإيقاف التجاوزات التي يتعرض لها الزوار.في المقابل، أكدت أمانة العاصمة المقدسة لـ«عكاظ»، أن الفرق الميدانية تقوم بجولات يومية لضبط المخالفات، وإبعاد الباعة الجائلين، ومصادرة جميع المضبوطات من ألعاب وغيرها، وأغلب هؤلاء الباعة من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، ما يستدعي مشاركة العديد من الجهات لمكافحة الظاهرة. وأضافت الأمانة، أنها تنسق مع كافة الجهات المعنية، وهناك حملات مجدولة ومشتركة على مدار الأسبوع؛ للقضاء على الظواهر السلبية. كما تشارك إدارة المرور في مصادرة الدراجات النارية المخالفة ضمن خطة شاملة ومشتركة لتكثيف الجولات وضمان بيئة نظيفة وآمنة تليق بزوار وسكان مكة المكرمة.وفي ما يخص النظافة، قالت الأمانة، إنها تنفذ أعمال النظافة أولاً بأول في جميع الحدائق، ومنها حديقة الأراك، ويتم تكثيف الأعمال في الفترة الصباحية.