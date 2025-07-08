لا تزال «طلعة الجزيرة» جنوب بيشة، تشكل منذ إنشائها على طريق بيشة خميس مشيط هاجساً لمرتاديها وعابريها، نظراً إلى مسارها الواحد وكثرة المنعطفات والمنحنيات الحادة والخطرة على الرغم من قصر مسافتها التي لا تزيد على 3 كيلومترات تقريباً. وشهدت الطلعة العديد من الحوادث المأساوية التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء. وطالب عدد من مرتادي الطريق وزارة النقل بسرعة تنفيذ ازدواجية الجزء الواقع في الجزيرة وتعديل مسار المنعطفات والمنحنيات على الطريق.وقال عبدالله الواهبي لـ«عكاظ»: «لم تكتمل فرحة أهالي مركزي صمخ وخيبر الجنوب، ومرتادي طريق بيشة خميس مشيط، باعتماد مشروع ازدواجية الطريق على عدة مراحل، إذ تم تنفيذ وتشغيل المراحل الثلاث الأولى بين محافظة بيشة ومركز صمخ إلا أن المرحلتين الأخيرتين بين صمخ وخيبر الجنوب يسير العمل فيهما ببطء، إضافة إلى عدم البدء في تنفيذ ازدواجية وتصحيح مسارات طلعة الجزيرة التي تعتبر من أخطر النقاط على الطريق وتشهد ازدحاماً يومياً بالشاحنات».وأكد عبدالله الشهراني، أن طلعة الجزيرة ومنحنياتها تعتبر من أخطر المواقع على الطريق الذي يشهد حركة مرورية كثيفة، بعد ربطه بطريق بيشة الرين الرياض.فيما أشار محمد الحلافي، إلى أنه يحمل هماً ثقيلاً حين يفكر في رحلته من بيشة إلى خميس مشيط خصوصاً عند اقترابه من منحنيات وطلعة الجزيرة بين مركزي صمخ وخيبر الجنوب، بسبب ازدحام الحركة ذات المسار الواحد، والتجاوز الخاطئ من بعض قائدي المركبات، مطالباً وزارة النقل بالتحرك سريعاً، وتزويد الطريق بما يحتاج من وسائل السلامة وإنهاء الأخطار عليه.وبين محمد الهاجري، أنه فقد اثنين من أصدقائه بسبب المنعطفات الخطرة في الجزيرة، نتيجة التجاوز الخاطئ من قائد شاحنة، مشيراً إلى أن بقاء المنعطفات على حالها يزيد من المخاطر على الحركة المرورية وعند هطول الأمطار وحدوث الانهيارات الصخرية.