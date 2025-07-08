عن انتشار ظاهرة التفحيط والمخالفات المرورية وتجاوز السرعة وعكس السير، يطالب الأهالي في حي طيبة بالمدينة المنورة الجهات المعنية بتعقب المخالفين والمخالفات التي تشكل خطرا على مرتادي الطريق والسكان خصوصا بعد منتصف الليل.حسام حماد الأحمدي، أحد السكان يقول، إن الحي شهد كثيرا من المخالفات من صغار السن وقيادتهم المركبات برعونة دون اكتراث للمخاطر، والبعض للأسف يمارس التفحيط مساء على طريق الملك سعود الرابط بطريق تبوك، ويضيف عبدالله الأحمدي، شهد الحي أخيرا عددا من الحوادث على بعض التقاطعات بسبب عاكسي السير، مطالبا بوضع كاميرات للحد من المخالفات التي تشكل خطرا على السكان.ويتفق معه عدنان التميمي، ويقول إن الحي شهد كثافة سكانية لمجاورته جامعة طيبة، وهناك عدة طرق تربط مداخل الجامعة الرئيسية بالحي وتشهد الفترة الصباحية ازدحاما على الطرق الرئيسية، ويقول ناصر المرواني، الملاحظ وجود مجارٍ للسيول على الطريق ينتظر تحويلها إلى مسارات للاستفادة منها وما زال خطرها قائما لعدم وجود حماية ومصدات تحمي قائدي المركبات من خطر السقوط، وهناك صغار سن يقودون المركبات بتهور شديد، والمأمول أهمية ضبط الحركة المرورية في الحي، خصوصا بعد التحويلات التي أجريت أخيرا وأجبرت الكثير من السكان على ارتياد الطرق الداخلية في الحي بسبب عدم وجود مداخل للوصول إلى الطرق الرئيسية.