تفاعلت بلدية محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير مع ما نشرته «عكاظ» يوم الأحد 18 مايو 2025 تحت عنوان «عبارة تثير الجدل بين البلدية والطرق بظهران الجنوب»، وقالت إنه بالإشارة إلى ما ورد بشأن عبارة تصريف السيول المجاورة للمستشفى الجديد في محافظة ظهران الجنوب، نود التوضيح بأن الموقع المشار إليه يقع ضمن نطاق اختصاص وزارة النقل، وقد تم رفع الموضوع للجهة المختصة، وحالياً بانتظار زيارة اللجنة المعنية للوقوف على الوضع ميدانياً وتقييم الحالة. وأكدت البلدية حرصها الكامل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة وبما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لتفادي أي آثار سلبية محتملة.