أكدت شركة المياه الوطنية أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، وقالت في ردها على ما نُشر في «عكاظ» في 11/‏‏ 05/‏‏ 2025م، بعنوان (سكان «المروة» ينتظرون وعود «الأمانة» و«المياه».. الأهالي لـ«عكاظ»: الصهاريج «شفطت» جيوبنا!) إن الفرق الميدانية باشرت الموقع وتبين أن الطفوحات والتسربات ناتجة عن تأخر سحب مياه الصرف الصحي الخاصة بالخزانات التحليلية (البيارات) لمجموعة من المنازل غير المرتفقة بخدمة الصرف الصحي، ما أدى إلى حدوث الطفوحات.وأوضحت أن حي المروة بجدة مخدوم بالكامل بشبكة الصرف الصحي، داعيةً ملاك العقارات إلى الارتفاق بالخدمة من خلال طلب خدمة الصرف الصحي عبر قنوات الشركة الرقمية للاستفادة منها والمساهمة في رفع الضرر عن أهالي الحي.