شكا عدد من سكان العرفاء (شمال شرقي الطائف) من ضعف شبكات الإنترنت، رغم ازدهار المنطقة عمرانياً واقتصادياً، وحثوا شركات الاتصالات المختلفة على معالجة الضعف، الذي تسبب في عزلهم عن العالم الافتراضي.وقال مرضي الزهراني، منصور النفيعي، عبدالله الدهيمي، حسن غزواني لـ«عكاظ»: إن الوضع مع ضعف خدمات الإنترنت في العرفاء أصبح لا يطاق، وشكل قلقاً مستمراً لهم، لاسيما أن أغلب الخدمات الحكومية اليومية تتم عبر تطبيقات التواصل، لكن الضعف في مزوّدات الخدمة وضعهم في دوّامة البحث بعيداً عن مواقع فيها السرعة أكبر، مؤكدين أن رسوم الباقات التي يدفعونها للإنترنت لا توازي الخدمة المقدمة لهم.وأضاف محمد العدواني: إن المنطقة أصبحت واجهة سياحية واقتصادية ورقماً صعباً في ذروة الإقبال للسكن بها، إذ تتعدد بها المخططات السكنية والمحلات التجارية والفنادق والشقق المخدومة؛ كونها منطقة حيوية تأتي في مدخل محافظة الطائف، مطالباً بحل معضلة ضعف الإنترنت فيها.