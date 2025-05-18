يطالب سكان حي الريان (شرقي العاصمة المقدسة) بتحرك الجهات المعنية بالإصحاح البيئي للتصدي لزحف أشجار السلم الأمريكي التي بدأت تحاصرهم بشكل لافت. وبيّن السكان أن الأشجار أصبحت مصدراً لانتشار الحشرات ومرتعاً يختبئ تحت ظلاله مجهولو الهوية ومخالفو أنظمة العمل والإقامة، ناهيك عن كمية التشوه البصري الذي يلف الحي الوليد.وتجولت «عكاظ» في الحي ورصدت ملامح المعاناة التي يواجهها السكان، وقال محمد المالكي: «أسكن في الحي منذ سبع سنوات، وخلال هذه السنوات بدأ ظهور أشجار متطفلة تعرف باسم السلم الأمريكي، التي أصبحت هاجساً لسكان الحي وحديث مجالسهم، ورغم تعاون سكان الحي وتكاتفهم في الحد من زحفها نحو الحي إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل».وأشار فواز المولد إلى الجهود المبذولة من فرق أمانة العاصمة المقدسة قبل نحو عام؛ ومنها ردم جزء من الأشجار، وسرعان ما عادت وبشكل كبير، ويطالب سعيد الشهري بضرورة إيقاف زحف تلك الأشجار نحو الأحياء المجاورة. وفي موقع آخر، أكد عبدالله الغامدي أن تلك الأشجار يتخذها بعض مخالفي أنظمة العمل والإقامة ستاراً عن الأعين وغطاء لممارسة أعمالهم بعيداً عن أعين رجال الأمن، مطالباً الجهات ذات العلاقة بجرف تلك الأشجار والتخلص منها في أقرب وقت ممكن.«عكاظ» تواصلت مع المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة عبدالله زيتوني، فقال: «الأمانة حريصة على إزالة كل ما يمكن أن يشكل ضرراً على السكان وعلى الصحة العامة، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للسكان، وكذلك إزالة مسببات التشوه البصري كافة. وهناك جهود متواصلة وجولات ميدانية مستمرة لمراقبي البلديات على المواقع والمخططات كافة لرصد مثل هذه الملاحظات والمخالفات التي قد تشكل ضرراً، وتتم إزالتها أولاً بأول ووفق جدول زمني، خصوصاً إذا كانت في الأراضي العامة، أما إذا كانت ضمن ملكيات خاصة فإنه يتم التواصل مع ملاكها لإبلاغهم بضرورة إزالتها حفاظاً على سلامة السكان وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضرراً عليهم».