كلاكيت مرة ثانية وثالثة وعاشرة، عادت إلى الواجهة مجدداً شكاوى سكان حي المروة 4 في جدة من انتظار طال لشبكة الصرف الصحي وخدمات بلدية موعودة وممرات داخل الحي؛ فضلاً عن وعود سابقة لأمانة جدة بأنها ستحسن وتسفلت وتحرر مداخل الحي من خلال سعيها لإيجاد طرق جديدة لفك الاختناق.عدد من أهالي أحياء المروة 2-3-4، ما زالوا ينتظرون شبكة الصرف الصحي، خاصة أن شركة المياه الوطنية كانت قد أغلقت عدة شوارع في الحي لشهور بسبب مشاريعها لتنفيذ شبكة الصرف، ونفذت عدداً من المشاريع في الأحياء، لكن الشبكة لا تعمل، ولا يزال بعض أهالي الحي يجلبون (صهاريج) شفط البيارات ما يكبدهم تكلفة مالية عالية.وقال عدد من الأهالي لـ«عكاظ»: إن تأخر شركة المياه في تنفيذ شبكة الصرف الصحي يزيد من معاناتهم كون شفط بيارات الصرف يكبد الأهالي ميزانية عالية «تشفط جيوبهم»، فضلاً عن مخاوف اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب. ويتساءل السكان: لماذا سمحت أمانة جدة بشوارع وممرات ضيقة في حي جديد ومليئة بالحفر والمطبات وأهملت أعمال السفلتة والإنارة للحي؟ويشكو بعض الأهالي؛ ومنهم سمير محمد وخالد الغامدي وماجد صالح وعبدالمحسن العطاس، من وجود ممرات ضيقة في الحي، خلاف ذلك فإن الحي يختنق لعدم وجود ممرات نافذة رغم وعود سابقة لأمانة جدة قالت فيها إنها تدرس خططاً لحل مشكلات الحي.حي المروة 4، وفي تسمية أخرى (جوهرة المروة)، هو حي مختنق من جهة الغرب بمحاذاة الإدارة السابقة للسجون، ومن الشمال مجمع سكني حكومي، ومن الجنوب شارع عبدالعزيز بن باز، ومن الشرق شارع عامر بن أبي ربيعة الذي يزدحم ليل نهار بالمركبات طبقاً لوصف الأهالي، الذين يلخصون طلباتهم في تحسين الخدمات البلدية من سفلتة وإضاءة وتشجير وردم حفر مروراً بمطالبهم المتكررة بشبكات الصرف الصحي التي لا تبعد عنهم غير أمتار، وينتظر أهالي المروة، تحركاً لشركة المياه الوطنية، في الحي الذي يشهد حركة عمرانية ضخمة.وتجولت «عكاظ»، في حي المروة 4 من جهة الغرب ورصدت حركة عمرانية كبيرة وكثافة سكانية كبيرة كما رصدت حفراً ومطبات في الشوارع كانت محل استياء الأهالي. وبحسب جولة «عكاظ»، فإن شارع عامر بن أبي ربيعة الشريان الأهم للأهالي ويقع قرب كوبري بريمان من الجنوب إلى الشمال وينتهي قبل شارع حراء يشهد زحاماً أوقات الذروة، لا سيما في منتصف الشارع بسبب تقاطع كبير يربك الحركة المرورية.ويكرر الأهالي مطالباتهم لأمانة جدة، بإيجاد شارع متنفس إضافي بتحويل الممر الضيق المعتم من الجهة الشرقية للحي بمحاذاة مبنى سجون جدة السابق وينتهي بشارع الأربعين بمحاذاة مقر شرطة النزهة، إذ إن هذا الشارع (الممر) في حال سفلتته وإضاءته سيحرر الزحام ويمنح السكان فرصة الدخول والخروج للحي بسلاسة.أمانة جدة أفادت بأنه بشأن حي المروة 4 والشارع الواقع بين شعبة الدفاع المدني وإسكان قوى الأمن؛ الذي يربط شارع عامر بن ربيعة من الشرق، وطريق الأمير متعب من الغرب، والشارع الواقع جنوب شرق شعبة الدفاع المدني الذي يربط الطريق القائم من جهة الشرق والغرب طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، والشارع الواقع شرق سجن بريمان.. تمت مخاطبة المديرية العامة للسجون في منطقة مكة المكرمة بشأن الشارع جنوب شرق شعبة الدفاع المدني، لأخذ موافقة وزارة الداخلية (مالك الصك)، وفي انتظار موافقة الجهة المالكة لتضمين المقترحات ضمن مشاريع الأمانة. وبينت أنه سيجري تنفيذ الشارع الشرقي للسجن ضمن أعمال مخطط 624 /‏‏‏‏‏ج /‏‏‏‏‏ س، المعتمد تصميمه أخيراً، وفي طور استكمال التراخيص من قبل المالك. وأكدت الأمانة أنها تعمل على رفع الضرر بشكل مستمر عن طريق أعمال التسوية والتمهيد للطرق المتضررة، على أن تتم إعادة إنشاء الطرق المتضررة بعد الانتهاء من مشاريع شبكات الصرف الصحي، وتخفيض منسوب المياه السطحية في الأحياء المتضررة، وذلك حرصاً من الأمانة على عدم تكرار تلفها وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشاريع.