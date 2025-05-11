جدّد عدد من أهالي محافظة أحد رفيدة ومركزي الفرعين وشعف جارمة، مطالبهم بخدمات بلدية ينتظرونها منذ سنوات، وحثوا الجهات المعنية بتلبيتها مع الأخذ في الاعتبار الكثافة. وقال محمد القحطاني لـ«عكاظ»: إن المطالب تتضمن سفلتة الشوارع واستكمال إنارة أخرى في المحافظة ومركزي الفرعين والشعف، وإنشاء حدائق ومماشٍ وملاعب في عدة قرى وأحياء ومخططات سكنية جنوبي المحافظة، إذ ما زال سكانها يطالبون بها منذ سنوات إلى جانب الاهتمام بنظافة المقابر، ودعم متنزه المربع السياحي وتنظيمه بكل ما هو جذاب للزائر، وزيادة التشجير والسفلتة والإنارة في الواجهة السياحية الأولى في المحافظة، ويرتاده الآلاف، ومن المطالب أيضاً ربط قرية بني تميم وجنوب المحافظة بشارع ومزلقان عبر وادي الصفق الذي لا يزيد عرضه على 5 أمتار تقريباً، والشارع نافذ لكنه ضيق وترابي، ومن المطالب إنشاء حديقة وممشى في موقع تم الاطلاع عليه ميدانياً من رئيس بلدية المحافظة السابق، وذهب هذا الاعتماد أدراج الرياح.من جانبه، أضاف علي بن هذال وسعيد بن محمد، أن أهالي المحافظة يتطلعون إلى شارعين على الأقل، يكونان مميزين وجاذبين، ومزار سياحي وإنارة مخطط لزمة الذي لم ير النور منذ سنوات رغم المطالبات، وكذا الحال الشارع المؤدي لصوامع الغلال، والمتجه من دوار حي لزمة، ووضع لمسات إنارة للدورات بشكل مبسط، أما هادي بن رائد، فطالب بتفعيل الجولات الميدانية للمراكز والقرى للاطلاع على الاحتياجات البلدية، وعمل لوحات ترحيبية في مداخل المحافظة من جميع الجهات على شكل مجسمات؛ لكي يتسنى للزائر وسالكي الطريق معرفة المحافظة وحدودها مع المحافظات المجاورة وإنارة وتوسعة الطريق الذي يربط مركز الفرعين بطريق الصوح مروراً بقرية آل لغر حتى قرية آل نادر، وعمل ديوانية لمركز الفرعين وملعب كبير للشباب لاستقطابهم، وتهيئة مداخل المراكز والقرى بأرصفة وتشجير وإنارة ديكورية.