في أعقاب الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة حائل أخيراً، وأدت إلى جريان وادي الأديرع، برزت مطالبات المواطنين بضرورة تنفيذ عبارات مائية وجسور في مواقع حيوية، خصوصاً في المناطق التي تأثرت بشكل كبير مثل حي البحيرة وحي شراف.وأوضح خالد الخلف الشمري لـ«عكاظ»، أن تنفيذ العبارات والجسور يسهم في تحسين حركة المرور وتقليل المخاطر الناتجة عن السيول في المنطقة، ويؤدي إلى رفع مستوى الأمان والسلامة للسكان والممتلكات.وأضاف ناصر سعيد، أن الأحياء المتضررة، مثل حي البحيرة وحي شراف، تعاني من انقطاع التواصل بينها بسبب غياب البنية التحتية المناسبة لمواجهة السيول، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل.واختتم إبراهيم العبدالله، بأهمية إدراج هذه المشاريع ضمن أولويات البنية التحتية الرئيسية للمنطقة، مؤكداً أن تأخير تنفيذها يعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر. ويأمل المواطنون في استجابة الجهات المعنية لمطالبهم بسرعة تنفيذ المشاريع الحيوية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، بما يعزز مستوى الأمان والسلامة للسكان والممتلكات.