استجابةً لشكاوى ومطالبات عدد من سكان الأحياء السكنية، أكدت أمانة منطقة حائل، بأن وقوف الشاحنات والمركبات الثقيلة داخل الأحياء يُعد مخالفة للأنظمة، ويُشكّل مصدر إزعاج مباشر للسكان، إضافة إلى ما يُسببه من أضرار على البنية التحتية وتشويه للمشهد الحضري.وشددت الأمانة على أن وقوف الشاحنات في غير المواقع المخصصة لها يُعرّض أصحابها لتطبيق العقوبات النظامية، داعية قائدي ومُلّاك الشاحنات إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، واحترام خصوصية الأحياء السكنية.كما أوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ستكثّف جولاتها الميدانية في مختلف الأحياء لرصد مثل هذه المخالفات، مؤكدة في الوقت ذاته أن التعاون المجتمعي يُعد جزءاً أساسياً في الحفاظ على البيئة السكنية والارتقاء بجودة الحياة.ودعت الأمانة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شاحنات متوقفة داخل الأحياء عبر تطبيق (بلدي) أو قنوات التواصل الرسمية؛ حرصاً على راحة السكان وسلامة المرافق العامة.