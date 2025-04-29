على الرغم من أن مشروع إسكان (ربى جدة) في حي الأمير عبدالمجيد، أحد أوائل مشاريع الإسكان وتم الانتهاء منه وتسليمه للمستفيدين قبل ما يزيد على أربع سنوات، إلا أنه ما زال يعاني من نقص الخدمات الضرورية التي اغتالت فرحة السكان بمنازلهم. وطبقا لعادل العتيبي، أحد أقدم السكان، والذي تحدث لـ«عكاظ»: «قبل أربع سنوات استبشرنا بالانتهاء من مشروع إسكان ربى جدة وذلك للهروب من نيران الإيجارات، وفوجئنا عند الانتقال إلى منازلنا بعدم إيصال المياه إلى الوحدات السكنية منذ تسليمها على الرغم من أن العقود نصت على إيصالها للوحدات لحظة استلامها فيضطر السكان إلى الاستعانة بصهاريج المياه التي سببت أضراراً كبيرة للبنية التحتية للمشروع، إضافة إلى الأضرار البيئية بسبب مخلفات عوادم الصهاريح».ويؤكد العتيبي أنه بعد مخاطبات مكتوبة لجهات الاختصاص أفادت شركة المياه الوطنية أخيراً، بأن الإشكالية تتمثل في خطأ هندسي وليس بسبب يعود لها.من جانبه، يرى عبدالعزيز الزهراني أن شركة المياه ووزارة الإسكان، لم تستجيبا لمطالبات السكان بضرورة تحمل مسؤوليتها في الخطأ وإصلاح ما يستوجب الإصلاح في البنية التحتية لتمديدات المياه.وقال سعود الحربي: إن المشروع يعاني من عدم وجود المطبات الاصطناعية أو الإشارات المرورية، ما ترتب عليه كثرة قيادة المراهقين وصغار السن للمركبات.أما عمر الشهري فيقول: إن المشروع رغم عدد السكان الكبير يخلو من أي مدرسة للمراحل، ما اضطر السكان إلى البحث عن مدارس خارج المشروع لاستيعاب الطلاب في جميع المراحل وهذا الأمر زاد في معاناتهم، كما يفتقر المشروع إلى عدم مركز صحي وعدم توفر خدمة الألياف البصرية، إذ يعتمد السكان على الأبراج المتاحة في المشروع للحصول على خدمة الإنترنت.«المياه» لـ«عكاظ»: ننتظر معالجة الملاحظاتشركة المياه الوطنية أوضحت لـ«عكاظ» أنها تعمل بالتكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفق خطط وأولويات يتم أخذها بعين الاعتبار لكل منطقة، وفيما يخص مخطط (ربى جدة)، قالت الشركة باشرت العمل على الاختبارات التشغيلية لشبكات المياه في الحي تمهيداً للتشغيل الفعلي، وتبين وجود بعض الملاحظات التي تحول دون الاستفادة من الشبكة وبدء أعمال التشغيل، وتم رصد الملاحظات ومخاطبة جهة الاختصاص المشرفة على المطور المنفذ للمشروع لمعالجتها لتتمكن الشركة من إكمال اللازم وبدء ضخ المياه.