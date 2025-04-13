جدّد أهالي مركز الغول بمحافظة الحرجة بمنطقة عسير، مطالبهم لوزارة النقل بإعادة النظر في المنعطفات الخطيرة بالحشف وشيبة مسورة، وإعادة توسعتها بسبب حجبها الرؤية، ووقوع حوادث آخرها قبل أيام عند تصادم مركبتين، وإصابة عدد من ركابهما بكسور وجروح. وطالب ثاني ومحمد آل مقرح الجهة المعنية بإعادة النظر في منعطفات الطريق الذي لا يتعدى كيلومترات قليلة، وإنشاء مصدات وحواجز خرسانية وإنارة الطريق، وإنشاء مزلقانين على واديي الحشف وشيبة مسورة. وأضاف سلمان القحطاني وسعيد جابر لـ«عكاظ»، أن فرع وزارة النقل بمحافظة سراة عبيدة قام بجهود سابقة لتوسعة بعض المنعطفات وتبقى عدد منها، مطالبين بلجنة للوقوف مع الأهالي لرصد أخطار الطريق، ووقف نزيف الدماء، على حد قولهما. كما طالبا بإنشاء مطبات صناعية بشيبة مسورة، خصوصاً أن الطريق حيوي ويسلكه المئات يومياً.