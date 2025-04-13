يعاني سكان حي العزيزية والفهد بمكة المكرمة، من تراكم النفايات، ما يشكل تهديدًا للبيئة ويؤثر على صحتهم. إذ يعاني الأهالي من تجمع النفايات في شوارعهم وأمام منازلهم، في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى الحفاظ على بيئة نظيفة. وطالب الأهالي في حديثهم لـ«عكاظ»، بسرعة التحرك لمعالجة هذه المشكلة ورفع الضرر عنهم، فحاويات النفايات الممتلئة أصبحت مشهدا مألوفا في ظل التأخير في جمعها من الحيين.وطالب محمد العمري، وسعد العتيبي، وإبراهيم المولد، وعبدالله محمد، الذين التقتهم «عكاظ»، بإعادة النظر في هذه المشكلة وتوزيع الحاويات والسرعة في تفريغها والاهتمام بنظافة الشوارع الداخلية.