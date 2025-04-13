تجمع النفايات في الشوارع وأمام المنازل. (عكاظ)
تجمع النفايات في الشوارع وأمام المنازل. (عكاظ)
-A +A
نورة اليزيدي (مكة المكرمة) OKAZ_online@
يعاني سكان حي العزيزية والفهد بمكة المكرمة، من تراكم النفايات، ما يشكل تهديدًا للبيئة ويؤثر على صحتهم. إذ يعاني الأهالي من تجمع النفايات في شوارعهم وأمام منازلهم، في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى الحفاظ على بيئة نظيفة. وطالب الأهالي في حديثهم لـ«عكاظ»، بسرعة التحرك لمعالجة هذه المشكلة ورفع الضرر عنهم، فحاويات النفايات الممتلئة أصبحت مشهدا مألوفا في ظل التأخير في جمعها من الحيين.

وطالب محمد العمري، وسعد العتيبي، وإبراهيم المولد، وعبدالله محمد، الذين التقتهم «عكاظ»، بإعادة النظر في هذه المشكلة وتوزيع الحاويات والسرعة في تفريغها والاهتمام بنظافة الشوارع الداخلية.

أخبار ذات صلة
 
سكان «المجزعة» لـ «عكاظ»: سنوات من الوعود.. ننتظر الخدمات
سكان «المجزعة» لـ «عكاظ»: سنوات من الوعود.. ننتظر الخدمات
حادثة مرورية تجدّد مطالب أهالي الغول بالحرجة
حادثة مرورية تجدّد مطالب أهالي الغول بالحرجة