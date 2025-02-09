تشكل الأعداد الكبيرة من الحيوانات السائبة وسط الأحياء السكنية في محافظة الطائف معاناة كبيرة بعد أن بدأ رعاة وأصحاب مواشٍ وجمال وخيول نشرها وسط أحياء العنود وأم السباع والمخططات المجاورة للمراعي وباتت تشكل خطراً على السكان، خصوصاً الأطفال. وشدد سكان الأحياء، على ضرورة متابعتها ومحاسبة أصحابها لإيقاف التجاوزات التي بدأت تظهر بشكل دائم.وتساءل محمد العتيبي، وعلي الغامدي، وسعد الثبيتي عبر «عكاظ» عن المسؤول عن هذه التجاوزات التي تشكل خطراً على الأهالي وتشوه المظهر العام. وناشد الأهالي، جهات الاختصاص محاسبة المخالفين بعد أن أصبحت الحيوانات السائبة تشارك السكان في الشوارع.وأشار عدد من السكان إلى أن هناك حظائر للمواشي قرب المساكن وفي المخططات، ما يستوجب تدخل جهات الاختصاص.