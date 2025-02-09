طالب عدد من أهالي وسكان الحوية (شمالي محافظة الطائف)، بإعادة تأهيل كوبري السيل الصغير والطريق الممتد حتى كوبري الدهاس المؤدي إلى طريق الطائف - الرياض السريع، وقال محمد العتيبي وعبدالله السفياني وناصر السبيعي لـ«عكاظ»: إن الكوبري يشهد كثافة مرورية كبيرة نظراً إلى مرور الشاحنات وسيارات النقل العام بداية من كوبري السيل الصغير وصولاً إلى كوبري الدهاس، مشيرين إلى أن هناك معاناة كبيرة لسكان المناطق السكنية الواقعة شمال شرقي الطريق مثل مخطط الياسمين.وبحسب عبدالله القثامي، يجد السكان معاناة كبيرة في الدخول والخروج من المخططات السكنية لعدم وجود مخارج ومداخل في كوبري السيل، خصوصاً للراغبين في الذهاب إلى طريق السيل - مكة السريع أو الراغبين في الذهاب إلى الحوية والطائف، مشيراً إلى أن الحلول تتمثل في إنشاء أكتاف علوية للدخول والخروج تبدأ من كوبري السيل لتخفيف الضغط المروري، وزيادة مسارات الطريق الواقع ما بين كوبري السيل وكوبري الدهاس لتصبح ثلاثة مسارات في كل اتجاه.