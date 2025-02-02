تمنّى عدد من أهالي وساكني وزائري أحد رفيدة من البلدية، التقت بهم «عكاظ»، بتكثيف التشجير في جميع أنحاء متنزه المربع السياحي والحيوي الذي يرتاده الآلاف من المتنزهين من داخل وخارج المحافظة، وزيادة دورات المياه. وقال سعيد محسن وعبدالله الحميدي وفهد مصلح لـ«عكاظ»: إن متنزه المربع من أهم المتنفسات والمواقع السياحية للأسر في المحافظة، وتم إنشاء مظلات شمسية لكنها قليلة مقارنة بأعداد المتنزهين الذين يستقطبهم المتنزه سواء في عطل نهاية الأسبوع أو في الإجازات الطويلة. وأضاف ناصر القحطاني: إن الشوارع الداخلية تحتاج توسعة وزيادة في عدة مواقع مع العمل على طلائها، ودورات المياه قليلة لا تكفي، ويُفترض إنشاء عدة دورات مياه في عدة أماكن مختلفة داخل المتنزه الكبير في مساحته. وتابعوا: إن التشجير من أهم المقومات السياحية في المتنزهات، وتوجد مساحات كبيرة تحتاج التشجير، وتغذية بصرية تحسّن البيئة وتلطف الجو. وتساءل المتحدثون: لماذا لا يتم توفير ألعاب كهربائية وتموينات دائمة تخدم المتنزهين؟