أبدى عدد من أهالي وسكان حي نخب بمحافظة الطائف، الواقع بالقرب من معارض السيارات، مخاوفهم من عدم استكمال أرصفة الشوارع ومن بعض الحفريات؛ التي تهدد سلامة طالبات الابتدائية الثانية والخمسين وروضة حصة السديري، وأعربوا عن أملهم من البلدية استكمال المشروع. وقال سامي السليماني ونهار البقمي وعبدالله العتيبي لـ«عكاظ»: إن البدء بعمل أرصفة تحيط بجهات المدرسة خطوة جيدة لضمان سهولة قدوم وخروج الطالبات. وأشاروا إلى أن عدم استكمال أعمال الرصف وما نتج عنه من الحفر يشكل خطراً على سلامة الطالبات.وأضاف محمد العتيبي قائلاً لـ«عكاظ»: إن المرحلة العمرية لطالبات المرحلة الابتدائية والروضة تتطلب توفير كافة متطلبات الأمن والسلامة، خصوصاً في الطرق. فيما أشار محمد المطيري إلى أن بعض الأهالي يضطرون إلى الذهاب ببناتهم حتى الباب الرئيسي، خوفاً عليهن من المواقع الترابية والحفر التي تكونت نتيجةً لأعمال الرصف.