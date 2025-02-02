في الوقت الذي تبذل فيه بلدية الجبيل، جهوداً حثيثة في تزيين وإعادة تأهيل وتطوير عدد من الدوارات والمداخل، وباتت تحفة فنية وهندسية، إلا أن بعض مرتادي دوار حي الحمراء يرون أنه يحتاج إلى إعادة نظر؛ بسبب التزاحم في محيطه، خصوصاً في ساعات الذروة. واقترح بعض الأهالي عبر «عكاظ»، عمل إشارة ضوئية أو مطبات صناعية في الموقع؛ لمنع أي تجاوزات تحدث من سائقي الحافلات والشاحنات؛ التي تمثل خطراً على المركبات الصغيرة؛ نظراً لعدم تقيد البعض منهم بقواعد السير وأفضلية المرور داخل الدوار.واقترح إبراهيم القحطاني وضع مطبات صناعية قبل بداية الدوار من كل جهة؛ لتجبر قائدي المركبات على التوقف والتمهل قبل الدخول. فيما أشار سعد العتيبي إلى استهتار البعض، خصوصاً قائدي المركبات الثقيلة ممن لا يتقيدون بقواعد السير. ومن الحلول أيضاً إغلاق بعض الفتحات العرضية والثانوية، مثمناً في الوقت نفسه جهود بلدية الجبيل في إعادة تأهيله وتطويره.وأشار هيثم بن حريب إلى أن الدوار يحتاج إلى وقفة جادة وحل مشكلة دخول الشاحنات غير الملتزمة بقواعد السير، وفي رأيي يجب تعزيز الدوار بإشارة ضوئية.